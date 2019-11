Voorwaardelijke celstraf en taakstraf voor Elburger na ontucht met meisje (15) tijdens bijbelstudie

Uitstel van bomenkap voor brandsin­gel langs A28 ‘hoeft geen probleem te zijn’

11:19 Het is ‘begrijpelijk’ dat de massale bomenkap langs de A28 tussen Wezep en Harderwijk is uitgesteld. Zo reageert de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) op het besluit van wegbeheerder Rijkswaterstaat. ,,Het is een dossier met veel, soms verschillende belangen, waar we met zijn allen uit moeten komen.”