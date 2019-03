VOS Googelt voor oudere in Veluws zorgland

Zorggroep Noordwest-Veluwe heeft het VOS opgezet voor de inwoners van Harderwijk, Putten, Ermelo, Zeewolde, Nunspeet, Elspeet, Garderen en Uddel. Deze mensen zijn allemaal aangewezen op dezelfde huisartsenpost. Namelijk die in het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk.

En volgens VOS-projectleider Inez Nieland-van der Mark juichen de huisartsen en artsen op de spoedeisende hulp het nieuwe initiatief toe. ,,Zij kunnen gebruik maken van het VOS als ze op zoek zijn naar een plekje voor spoedopname van een oudere. Eerder belden ze soms wel zes instanties af voordat zo'n plek gevonden werd. Daar hebben ze eigenlijk geen tijd voor.”

VOS zoekt en denkt mee over zorgplek

De VOS-medewerkers helpen niet alleen bij een plek vinden in een verpleeghuis, maar hebben ook zicht op andere zorgplekken. ,,Een klantadviseur gaat bij de oudere op bezoek om in een gesprek goed in kaart te brengen wat de wensen en noodzaak zijn en waar iemand zich thuis kan voelen. Voorheen gaven de ouderen meestal zelf aan op welke wachtlijst ze wilden staan. Nu denkt de klantadviseur daarin mee. Als iemand bijvoorbeeld buitenaf woont, kan het zo zijn dat hij of zij gewezen wordt op de mogelijkheden van een zorgboerderij.”

Nieland-van der Mark benadrukt dat het VOS veel breder is dan hulp bij het zoeken naar een zorgplek. ,,Het kan ook gaan om huishoudelijke hulp, aanpassingen in huis of hulpmiddelen. Soms hebben we zelf het antwoord op een vraag, een andere keer verwijzen we mensen met een telefoonnummer door naar de juiste plek.”

Google voor zorgland

Het VOS vergelijken met een soort Google voor zorgland vindt de projectleider geen raar uitgangspunt. ,,We zitten nu nog in de pilotfase. Deze duurt tot en met mei. Daarna wordt er geëvalueerd. We hopen daarbij op veel inbreng van de zorgpartners en bellers.”