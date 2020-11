Vraag bij het nieuws: wanneer ben je een terrorist?

Nieuws Met een snoezelkar tovert Seewende in Nunspeet een lach op een gezicht

20 november Borrelend water, veranderende kleurtjes en zachte materialen: bewoners van zorgcentrum Seewende moeten het al enige tijd zonder snoezelruimte stellen, terwijl deze in coronatijd nu juist zo welkom was. De stichting Vrienden van het Baken is een inzamelingsactie gestart om zorgcentrum de Seewende een Snoezelkar cadeau te doen.