Vraag naar woonruimte voor arbeidsmigranten in Putten groeit

Het aantal arbeidsmigranten in Nederland is het laatste jaar opnieuw gestegen door de groeiende economie, dus de behoefte aan huisvesting voor deze werknemers stijgt. In Putten is de vraag aan woonruimte dringend, zegt directeur Clemens van Lent van uitzendbureau Fides.

De uitzendbaas reageert op de brainstormsessie die de gemeente Putten afgelopen donderdag hield in zalencentrum Stroud, over huisvesting van arbeidsmigranten. Samenvatting van de avond: alle aanwezigen onderkennen dat er behoorlijk wat arbeidsmigranten in Putten werken, maar niemand weet waar deze werknemers moeten wonen. ‘Het liefst niet bij mij in de buurt’, is de meestgehoorde mening.

Polenpension

Uitzendbureau Fides vroeg in november 2017 vergunning aan voor de bouw van een pension waar 150 arbeidsmigranten kunnen wonen aan de Voorthuizerstraat in Putten. Het gaat om een plek pal naast slachterij Storteboom. Fides heeft bij Storteboom 175 arbeidsmigranten aan het werk. Vanwege het massale protest door omwonenden en ondernemers op het naastgelegen bedrijventerrein Putter Eng heeft Fides de aanvraag weer ingetrokken.

Economie

Van Lent: ,,Ik heb zelf het initiatief genomen om de aanvraag voor het Polenpension in te trekken. Als er zo veel weerstand is vind ik het niet verstandig om dit door te zetten. Maar de behoefte aan woonruimte is er nog steeds. De vraag is zeker niet minder geworden, sinds eind 2017. De toestroom van arbeidsmigranten stijgt alleen maar, nu de economie zo goed draait.’’

Te voorzichtig

De uitzendbaas uit Doetinchem: ,,De inschatting die gemeente Putten maakt dat er nu 300 arbeidsmigranten in Putten werken, is naar mijn inzicht te voorzichtig. Dus ja, er is economische behoefte aan arbeidsmigranten in Putten en ja, die werknemers moeten ergens wonen. Nu is de vraag: waar? Onze insteek is niet veranderd sinds eind 2017, dus wat mij betreft is een pension aan de Voorthuizerstraat nog steeds een goede optie. Ik ben heel benieuwd naar de oplossing waar de politiek mee komt.’’