Vrachtwagen vliegt in brand op parkeerplaats langs A28 Nunspeet: Voorbijganger waarschuwt slapende chauffeur

HattemCen­traal en Christen­Unie in gesprek over samenwer­king: ‘Keuzes te vaak overscha­duwd door politiek gedoe’

ChristenUnie neemt mogelijk toch plaats in een college van burgemeester en wethouders met HattemCentraal. Eerder werd de CU nog in de wachtkamer geplaatst, maar nadat de Partij van de Arbeid/Groen Links zich terugtrok uit de onderhandelingsgesprekken zijn de ogen in het Hattemse gericht op de twee grootste partijen. ,,Recht doen aan verkiezingsuitslag betekent dat we dit gesprek serieus aan moeten gaan.’’

30 april