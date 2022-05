Vrachtwagen vliegt in brand op parkeerplaats langs A28 Nunspeet

Nieuw college wil toeristen langer in Elburg houden, maar laat raad beslissen over koopzondag

De gemeenteraad van Elburg is aan zet als het gaat om de openstelling van de winkels op zondag. Omdat de vier collegepartijen het niet eens zijn over de komst van een eventuele koopzondag is daarover in het akkoord geen besluit genomen: ,,Maar het is ook nog niet voor vier jaar van tafel.’’

28 april