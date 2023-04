Vrachtwagenchauffeur (68) overlijdt na aanrijding met pakketbezorger DHL in Wezep

Koos Meijer nieuwe voorzitter van stichting Natuuredu­ca­tie en Informatie

Koos Meijer is de nieuwe bestuursvoorzitter van de Stichting Natuureducatie en Informatie Veluwe. Meijer, voormalig CDA-raadslid in Nunspeet, is de opvolger van John Storm, die de voorzittershamer na acht jaar heeft neergelegd.