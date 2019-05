Tijdens de inloopavond in het kantoor van Woningstichting Putten aan de Spoorstraat 2 kunnen tussen 19.00 uur en 20.30 uur vragen worden gesteld over het voorliggende ontwerpbestemmingsplan. Die kunnen gaan over het plan zelf, maar ook over de procedures en gemaakte keuzes.

Vrije inloop

De ontwikkeling van het terrein houdt de gemoederen al jaren bezig. In juli 2017 en maart vorig jaar waren er ook al inloopavonden. Daar konden mensen hun wensen en suggesties kenbaar maken. Zo wilden omwonenden bijvoorbeeld dat het voetbalveldje behouden bleef voor de wijk. In de nieuwe ontwerpen is zo veel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen van de belanghebbenden. Tijdens de inloopavond op 21 mei is het niet meer mogelijk om gewenste veranderingen door te geven. De avond heeft een open karakter: geen opening en einde dus, maar vrije in- en uitloop.