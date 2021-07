Vrees voor afblazen remlucht naast achtertuinen van nieuwe huizen in Hattem

Lezersreacties Lezers reageren massaal op wachtgeld­re­ge­ling voor Eper wethouder: ‘Schandalig dat dit mag volgens de wet’

23 juli De wachtgeldregeling voor Eper wethouder Michiel Wiersinga maakt de tongen los. Tientallen lezers reageren op de 144.630 euro wachtgeld die hij krijgt voor 3 maanden werk. Was hij tien dagen eerder vertrokken, dan had dit de gemeente ruim 100.000 euro bespaard. ‘Schandalig en dat mag dus volgens de wet! Zouden we hier eens geen paal en perk aan stellen? Dat had al lang moeten gebeuren’, zegt Wilma Siefers.