Vrees voor ongeregeldheden bij oefenpotje in amateurvoetbal op de Veluwe

Wat voor signalen dat dan zijn, is niet duidelijk. Wel is in overleg met bijvoorbeeld de politie besloten de wedstrijd niet door te laten gaan.

De gemeente Nunspeet, de plek waar het duel zou plaatsvinden, heeft geen rol gehad in het besluit van WHC om de oefenwedstrijd niet door te laten gaan. Dat meldt woordvoerder Wob Meijering desgevraagd.

Respecteren

Voetbalvereniging Nunspeet meldt dat het besluit is genomen door de club uit Wezep. ‘Als bestuur van voetbalvereniging Nunspeet respecteren wij dit’, meldt de club op de site. Er is gezocht naar een andere oefentegenstander voor zaterdag en die is met Lunteren gevonden. WHC zoekt ondertussen voor dinsdag 16 augustus nog een oefenpartij.

De timing van het besluit om de wedstrijd af te gelasten is opmerkelijk. Eerder deze week kwam de club uit Wezep met een aanscherping van de regels voor bezoekers van wedstrijden. Vuurwerk, rookbommen of fakkels afsteken is bijvoorbeeld per direct verboden en ook het dragen van bivakmutsen of helmen mag niet meer.

De regels worden gehandhaafd. Als er toch ongeregeldheden komen, zal de club de desbetreffende persoon een sportparkverbod opleggen en zal de eventuele schade worden verhaald.

Schade

Aanleiding om de zes regels op te stellen, waren de ongeregeldheden bij de beslissingswedstrijd eind juni in Rosmalen. Bij het duel van het eerste elftal met Nieuwenhoorn voor een plek in de vierde divisie (voorheen hoofdklasse), ging het vlak voor de strafschoppen mis. Supporters van WHC en Nieuwenhoorn kwamen dreigend op elkaar af. Ze bestookten elkaar met vuurwerk, gooiden paaltjes en vernielden reclameborden. Er werd niemand aangehouden en voor zover bekend is er geen aangifte gedaan.

WHC heeft na die wedstrijd een grote schadepost gedeclareerd gekregen.

