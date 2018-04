'Napalmmeis­je' geeft lezing in Ermelo

11:34 Na een napalmaanval rende de Vietnamese Kim Phuc, met haar lijf vol brandwonden, schreeuwend over straat. Het beeld leek het drama van de Vietnamoorlog in één oogopslag leek samen te vatten. Dinsdag 22 mei is Phuc in de Immanuelkerk in Ermelo om te vertellen over haar nieuwe boek.