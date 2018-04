Al voor gruweldood Dwoëny uit Hattem sloeg politie alarm

20 april Vlak voordat de 34-jarige Dwoëny van den Brink op 19 februari in haar woning in Hattem werd gedood, heeft de politie alarm geslagen bij de gemeente en Veilig Thuis. Die laatste organisatie maakte de inschatting dat er geen sprake was van ‘acuut gevaar’.