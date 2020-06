Vrijheidsvoorstelling En nu...? in Putten definitief van de baan

Het besluit viel uiteindelijk best zwaar, maar de Theaterhuis Wild Zwijn heeft nu toch definitief een streep gezet onder de speciale voorstelling ‘En nu...?’ die in het kader van 75 jaar vrijheid zou worden opgevoerd. Mensen die al hadden gereserveerd kunnen hun geld terug krijgen.

De voorstelling zou een vervolg zijn op Van Klaagzang naar Hoop, de voorstelling die in juni 2018 met succes werd gespeeld bij het herdenkingsmonument Vrouw van Putten. Daarin ging het over de vrouwen en kinderen die achterbleven na de Puttense razzia in 1944, die uiteindelijk het leven kostte aan 552 mannen. Het nieuwe stuk zou vooral gaan over het thema: wat geef je door, en wat laat je los. Alle rollen werden ingevuld door lokale toneelspelers, die in de beginmaanden van dit jaar met veel enthousiasme aan het repeteren waren geslagen.

Schok voor iedereen

De muziektheatervoorstelling stond gepland in Cultureel Centrum Stroud op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart. ,,De voorstellingen op vrijdag overdag waren al snel volgeboekt door scholen’’, zegt initiatiefnemer Elly van Geest. ,, Op beide avonden werd veel publiek verwacht. Het mocht helaas niet zo zijn. Vlak voor de generale repetitie gooide Corona roet in het eten en begon de lock down. ,,Dat was wel even een schok voor iedereen. Alles bij elkaar zijn we een jaar mee bezig geweest. We konden niet eens samen uithuilen.’’

Afstand houden lukt niet

Aanvankelijk kozen medewerkers en spelers voor uitstel naar oktober, maar nu is besloten de voorstelling definitief te annuleren. De belangrijkste reden is dat het stuk niet op te voeren is met inachtneming van de anderhalve meter afstand. ,,Allen die betrokken zijn bij Theaterhuis Wild Zwijn en specifiek bij dit stuk vinden het erg jammer, maar staan achter het gezamenlijk genomen besluit’’, laat Van Geest weten. Maar het is ook niet voor niks geweest, we hebben veel van elkaar geleerd. Volgende keer beter, zullen we maar zeggen.’’