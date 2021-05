Vrijwilligers gezocht voor onderzoek naar vliegend hert op de Veluwe: ‘Het is een soort gladiator’

Het vliegend hert is het best beschermde insect van Nederland. De imposante verschijning komt vooral voor op de Veluwe en is omgeven met mystiek. Zo kwam het diertje dit voorjaar veel eerder tevoorschijn dan anders. Maar is dat bijzonder? ,,We weten best veel van het vliegend hert, maar er zijn ook nog een hele hoop dingen die we helemaal niet weten’’, zegt onderzoeker John Smit van EIS Kenniscentrum Insecten. Daar moet nu verandering in komen. Smit wil het vliegend hert structureel gaan monitoren. En daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Serieuze vrijwilligers.