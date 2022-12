Vrouw (82) uit Elspeet overleden na ongeluk met vrachtwagen op provinciale weg bij Ermelo

Rel op lokale radio grijpt naast titel ‘Fragment van het Jaar’

De ruzie tussen een sportverslaggever en presentator, die live op de lokale omroep van Elburg en Oldebroek uitgevochten werd, is als vierde geëindigd in de verkiezing om het Radiofragment van het Jaar. Hoofdrolspeler Henk Lodewijk snapt er niks van dat het fragment überhaupt genomineerd werd. ,,Zegt iets over de staat van de Nederlandse radio.’’

26 december