Vrouw (91) uit Wezep schrikt in holst van de nacht wakker door dief in slaapkamer: sieraden weg

De vrouw schrok wakker toen de inbreker in haar slaapkamer stond. ‘Gelukkig schrok de inbreker ook van het slachtoffer’, meldt de politie over de overvaller. Aanvankelijk werd aangenomen dat de man er zonder buit vandoor was gegaan, maar dat bleek later toch niet het geval. De inbreker had onder andere sieraden meegenomen. Een deel van de buit werd later op de dag op de Klimopstraat en op de Kerkweg in Wezep teruggevonden.