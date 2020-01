Vrouw (91) uit Wezep schrikt in holst van de nacht wakker door dief in slaapkamer

Brandweer schrapt duikteam zonder eerst onderzoek te doen naar gevolgen veiligheid

12:53 Besluiten een duikteam te schrappen, terwijl vooraf onbekend is wat dat voor de veiligheid betekent. De brandweer in Gelderland deed het gisteren. Onderzoek naar de gevolgen wordt pas de komende maanden gedaan, voordat wordt besloten of de duikers van Harderwijk of Heerde verdwijnen. ,,Twintig jaar ervaring wordt zo aan de kant geschoven.”