Vrouw gewond naar ziekenhuis na botsing met andere fietser in Putten

De nevelpan­ter op de Veluwe is echt, maar al een jaar dood: ‘Dit is duidelijk de onze!’

De nevelpanter die gisteren gesignaleerd is in Emst en door een bewoner op de foto is gezet, lijkt wel degelijk echt. Ook de foto lijkt niet gemanipuleerd, maar waarschijnlijk gaat het om een opgezet dier dat al ruim een jaar geleden in een Nederlandse dierentuin is overleden. Nicolette Naphausen zegt dat het dier door de Museumwinkel in Nijmegen is geprepareerd.

1 september