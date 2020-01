Vrouw met hoofdwond naar ziekenhuis na aanrijding in Nijkerk

OM: dna-onderzoek steekpar­tij in Apeldoorn bevestigt verdenking op man (33) uit Heerde

12:48 Nieuw dna-onderzoek versterkt de verdenking dat een 33-jarige man uit Heerde in april in Apeldoorn een man neerstak. Dat zei de officier van justitie maandag bij de strafzaak in de rechtbank in Zutphen. Het slachtoffer betrapte de verdachte bij een inbraak in de auto van zijn vriendin.