Vrouw met kindje aangereden in Harderwijk: getuigen gezocht

Eenzaam protest tegen sluiting brievenbus in Nijkerk

13:23 Een brievenbus van PostNL aan de Torenstraat in Nijkerk is beplakt met allerlei woedende teksten. Vermoedelijk is iemand 'zeer boos' over het verdwijnen van zijn bus. Een opmerkelijke actie, vindt ook Jochem van de Laarschot, directeur communicatie van het postbedrijf.