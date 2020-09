Vrouw slaat met auto over de kop tussen Elburg en Doornspijk

Vooral Zwolle, maar ook binnenste­den Apeldoorn en Harderwijk voelen corona, kleinere plaatsen doen het juist goed. ‘Crisis pakt niet voor iedereen slecht uit’

23 september Minder bezoekers, lagere omzet en meer leegstand. Zwolle werd woensdag in één adem genoemd met binnensteden Arnhem, Den Bosch, Enschede of Maastricht. Nu niet positief, maar als één van de tien (binnen)steden waar de gevolgen van corona het grootst zijn. Epe, Ommen en Lochem scoren in het onderzoek juist goed. ,,Kleinere plaatsen voelen het gemis van toeristen en andere bezoekers van buiten veel minder.”