‘Vrouw uit Vaassen sprak bestuurder aan op rijgedrag en moest dat bekopen met brandstichting’

Een automobiliste uit Vaassen die in augustus 2017 een 28-jarige bestuurder aansprak op zijn rijgedrag, heeft dat een maand later moeten bekopen met een laffe brandstichting ’s nachts in haar auto. Dat gelooft de officier van justitie, die maandag voor de rechtbank in Arnhem een jaar cel eiste tegen de bestuurder.

De aanklaagster vindt bewezen dat de man, destijds woonachtig in Eindhoven, haar bedreigde toen ze beiden uitstapten na een verkeersconfrontatie in Vaassen. “Ik maak een foto van jou en je kenteken, ik zoek uit waar je woont en ik laat je huis in de fik steken”, zei hij volgens de aangifte, waarna hij een foto van haar kenteken maakte.

Slaap lekker

In de weken daarna zag de automobiliste de man opnieuw, in de buurt van de Jan Hamerstraat, samen met een vriend. “Nu doe je veel vriendelijker”, zei hij toen. En op een ander moment zeiden een jongen ‘slaap lekker straks’ tegen haar. De bestuurder heeft de vrouw met hulp van vriendjes opgespoord, denkt de aanklaagster.

Op vrijdag 22 september rond 03.00 uur ’s nachts klonk er gerinkel in de Jan Hamerstraat. Buren maakten de vrouw wakker en zeiden dat haar auto in brand stond. Ook was er een steen door haar ruit gegaan en liep een andere auto in de straat schade op. Nog een paar dagen later werd ook de ruit van haar woning vernield. Dit gebeurde ook in de nachtelijke uren.

Jerrycan

Op de jerrycan die bij het voorwiel stond, zat dna van de verdachte. Ook linken telefoons en telefoonnummers die de man en een vriend gebruikten hem aan de brandstichting, vindt de aanklager.

De advocaat van de man wees erop dat een technische oorzaak van de brand niet was uitgesloten, en dat zijn cliënt een ticket naar Manchester had voor die dag. Bovendien had de vrouw ook andere figuren genoemd toen haar was gevraagd in welke hoek de boosdoener gezocht kon worden. Die zijn door de politie niet onderzocht. “De officier mag mijn cliënt dan een laffe brandstichter vinden, ik vindt dit dossier van de politie ‘prutswerk’.

De vrouw hield aan de geschiedenis veel angst over, naast het verlies van de auto van haar oma waar ze zuinig op was. De verdachte moet haar 2.500 euro betalen, vindt de officier van justitie.