Vrouwen pinnen ‘fors bedrag‘ met gestolen pas in Putten en Ermelo

Brandweer in Heerde neemt maatrege­len voor personeel: ‘Met deze hitte moeten we anders blussen’

8:17 Voor het eerst in deze regio nam de brandweer in Heerde een ‘rehab chair’ mee. Een stoel waar brandweerlieden in kunnen afkoelen als de temperatuur zo hoog is als deze week. Zijn er signalen van hittestuwing bij een brandweerman dan moet hij of zij in de stoel plaatsnemen.