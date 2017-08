Vrouwenvoetbal laat zich niet meer wegstoppen, het telt mee

Bij SDC Putten startte jeugdvoorzitter Elbert Grift met algemeen preses Albert de Bruin in 2009 met damesvoetbal. Acht jaar later is het aandeel vrouwen en meisjes van 2 naar 10 procent gegroeid, meldt Grift. ,,We hebben inmiddels 120 voetbalsters, die spelen in vijf jeugd- en twee seniorenteams. Na een moeilijke start nam het een vlucht. We krijgen er jaarlijks een team bij en het trekt nog steeds aan. Als Nederland succes heeft op het EK geeft dat ook een boost."

Damesvoetbal was een ondergeschoven kindje, nu is er een aparte vrouwencommissie. ,,Dames willen niet meer weggestopt worden of dat er lacherig over wordt gedaan. Ze tellen serieus mee."

Doelen stellen

Angela Timmer-de Graaf (26) gaat haar zevende jaar in bij het eerste vrouwenelftal. Volgens haar gaan het niveau en de beleving omhoog. ,,Toen ik in 2010 begon, zouden we wel zien waar het schip strandt. Nu denken we serieus na over samen beter worden en doelen die we willen behalen. We gaan met een nieuwe trainersstaf voor het kampioenschap in de vierde klasse. We hebben de kwaliteit om een niveau hoger mee te draaien."

De Puttense vindt het vooral belangrijk dat het goed gaat met de meisjesteams. ,,Dat is de toekomst. De meiden moeten een hart voor de club krijgen en wij moeten gastvrijheid uitstralen door een goede sfeer in combinatie met de beleving van willen winnen."

DVS'33 Ermelo heeft twee vrouwen- en vier meisjesteams. Coördinator jeugdcommissie Ramon Crama schat dat er ongeveer 110 vrouwen en meisjes aan de Sportlaan actief zijn. ,,Dan tel ik de meisjes onder 11 in de gemengde teams niet mee."

Enthousiast

Crama geeft toe dat hij vroeger geen voorstander van damesvoetbal was, maar inmiddels is hij om. ,,Je wordt enthousiast door je kinderen en ik zie hoeveel energie en vreugde die meiden eruit halen. Ze zijn binnen DVS volwaardig geaccepteerd en wij hebben het meisjesvoetbal beter gestructureerd. Er is een beleidsplan. Met de selectieteams willen we minimaal naar de eerste klasse. Dames 1, dat van heel ver weg kwam, gaat daar komend jaar al spelen."

Crama bezocht onlangs een seminar over vrouwenvoetbal. ,,De KNVB had in 2016 153.000 vrouwelijke leden en vrouwenvoetbal is de snelst groeiende teamsport. Als DVS spelen we daar op in met eigen kleedkamers voor de meiden, een vriendinnendag, social media en met z'n allen naar wedstrijden van Oranje of PEC-Ajax vrouwen. Deze week kreeg ik twee nieuwe aanmeldingen en twee meisjes die mee wilden trainen. Dat betreft onder 11 jaar en ik weet zeker dat dat met het EK te maken heeft."

Bergafwaarts

VVOG was vroeger toonaangevend, maar heeft het nu wat lastiger. Monique Mennen schat dat in totaal 75 à80 meisjes en vrouwen spelen bij de Harderwijker club. ,,Met dames 1 is het bergafwaarts gegaan. Vroeger hadden we drie dameselftallen, nu hebben we net genoeg speelsters om met één team te starten. Het is in de studerende leeftijd lastig om ze vast te houden. De kwaliteit om op niveau te spelen ontbreekt. Ze kunnen mee in de vierde klasse."

Goed niveau

De jeugd voetbalt goed en daar zit wel muziek in, constateert Mennen. ,,Onder 19 wordt het nieuwe dames 1; ook onder 17 is op goed niveau. Daar moeten we nog een paar jaar op wachten. Vroeger begonnen meisjes pas op hun twaalfde, nu al als ze vier of vijf zijn. Tot hun twaalfde mogen ze bij de jongens spelen. We zijn hard aan de slag met een programma voor alle meisjes."