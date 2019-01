Vuurwerkschade lijkt mee te vallen op de Veluwe

Dat deze regio qua incidenten een relatief rustige jaarwisseling heeft gekend, was al bekend. Maar ook met de vuurwerkschade lijkt het mee te vallen, zo blijkt uit een eerste inventarisatie van de gemeenten in het gebied.

,,De jaarwisseling is in de gemeente Nunspeet gezellig en zonder incidenten verlopen’’, zo laat woordvoerder Wob Meijering weten. ,,We zijn nog niet helemaal klaar met de inventarisatie, maar het lijkt erop dat de schade beperkt is tot enkele straatkolken en een aantal verkeersborden. Een hele voorzichtige schatting is dat de schade vergelijkbaar is met vorig jaar, oftewel rond de 1500 euro.’’

,,Daar zijn we best tevreden over, alhoewel elke euro schade natuurlijk een te veel is. Waar we ook heel tevreden over zijn is hoe de organisatoren van de diverse activiteiten in de kernen met succes hun best hebben gedaan om het echt een gezellig feest voor iedereen te laten zijn. Bijvoorbeeld de vreugdevuren in Elspeet, Hulshorst en Nunspeet, en het centrale vuurwerk in Vierhouten.’’

Elburg

Ook de gemeente Elburg kijkt terug op een ‘goed verlopen jaarwisseling’, aldus burgemeester Jan Nathan Rozendaal. ,,De schades vallen mee, wel vind ik dat elke schade er één teveel is. Jammer van de kosten, het geld kunnen we nu niet aan andere doelen uitgeven. Voor Elburg blijft het bedrag onder de 4000 euro en daar zijn we heel tevreden over.’’

In Heerde bedraagt de schade ongeveer 1000 euro, meldt woordvoerder Marten Venema. ,,Wat verkeersborden en vuilnisbakken. Daar zijn we heel blij mee. De jaarwisseling is bij ons sowieso rustig is verlopen. Loco-burgemeester Wolbert Meijer is daar natuurlijk blij mee, al vindt hij eigenlijk dat dit normaal zou moeten zijn. Het zou niet nodig moeten zijn om tijdens zo’n feest zoveel politie en dergelijke beschikbaar te hebben.’’

Oldebroek kende qua incidenten eveneens een relatief rustige jaarwisseling. Wel is de vuurwerkschade iets hoger uitgevallen dan vorig jaar, zo meldt de gemeente. ,,De schade aan gemeentelijke eigendommen is ruim 5700 euro. ,,Voorafgaand aan de jaarwisseling zijn alle containers geleegd en afgesloten. Er werden tijdens de jaarwisseling onder andere twee afvalbakken vernield en twintig verkeers- of straatnaamborden.’’

Proces-verbaal

Hattem beschikt nog niet over schadecijfers. Wel maakte de wijkagent vrijdagmiddag bekend dat een aantal jongeren alsnog een proces-verbaal aan de broek hebben gekregen wegens het intimideren van brandweerlieden op de Hoopjesweg. Tijdens de jaarwisseling ontstond in de straat een klein opstootje toen de brandweer een vreugdevuur wilde blussen. De groep van twintig à dertig personen die op deze plek een feestje hadden gebouwd keerde zich tegen de hulpverleners. Er zijn op het moment zelf geen aanhoudingen verricht.