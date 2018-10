Vuurwerkverbod? Een voor- en tegenstander tegenover elkaar

interviewAan een landelijk vuurwerkverbod durft het kabinet zijn vingers niet te branden. De hete aardappel is nu doorgeschoven naar de gemeenten. Zij krijgen waarschijnlijk de mogelijkheid om vuurwerk te verbieden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dit plan. Is zo’n gemeentelijk verbod op vuurwerk wel zo’n goed idee? Een voor- en tegenstander over het vuurwerkverbod.

DE TEGENSTANDER

Frank Enzerink (39), docent op Deltion College Zwolle en woont in Dronten.

Volledig scherm Frank Enzerink is tegen een vuurwerkverbod. © Henri van der Beek

DE VOORSTANDER

Huub Verberk, imker en gepensioneerd huisarts uit Wezep.

Volledig scherm Huub Verberk is voor een vuurwerkverbod. © Henri van der Beek

Is een gemeentelijk vuurwerkverbod een goed idee?

Frank Enzerink: ,,Een verbod is geen goed idee. Omdat het namelijk niet te handhaven is en dus druk je het afsteken van vuurwerk de illegaliteit in. En dat is zeker geen goed plan. Bovendien wordt er opnieuw een mooie traditie om zeep geholpen.’’

Huub Verberk: ,,Een heel goed idee. Waarom steken we eigenlijk vuurwerk af? Omdat het traditie is, zeggen mensen dan. Dat vind ik een kulargument. In de middeleeuwen stak men vuurwerk af om demonen te verdrijven. Wie daar nog in gelooft moet vooral blijven knallen. De rest van de wereld moet de feiten onder ogen zien: de schade die deze ‘traditie’ aanricht is enorm.”

Waarom bent u voor- of tegenstander van een verbod?

Frank Enzerink: ,,De mensen die nu al ver voor oudjaarsdag knallen met vuurwerk, zullen dat namelijk blijven doen. Bovendien gaat nu al vaak om illegaal vuurwerk. Een verbod is geen garantie dat de overlast die door deze mensen wordt veroorzaakt, ophoudt. Integendeel, vrees ik. De prioriteit zou eigenlijk bij de aanpak van illegaal vuurwerk moeten liggen, en niet bij een verbod. Misbruik van vuurwerk is niet iets van de laatste jaren, dat gebeurde ook al in de jaren zestig van de vorige eeuw. Met een vuurwerkverbod los je het probleem van de overlast niet op.’’

Huub Verberk: ,,Ik ben veertig jaar huisarts geweest. Elk jaar weer bestelden we weken voor 31 december al dozen vol brandwondenzalf en oogdruppels. Op de avond zelf stond iedereen dan om kwart voor twaalf in de startblokken. Mensen denken dat vuurwerk veilig is als ze het voorzichtig afsteken, maar dat is niet zo. Ik heb vreselijke dingen gezien: oogletsel, vingers eraf. De meeste ongelukken gebeuren bovendien met onschuldige omstanders, daar kan ik heel boos om worden. Het is waanzin.”

Frank, u bent een groot vuurwerk-fan, waar komt die liefde voor het knallen en het afschieten van sierpijlen vandaan?

Frank Enzerink: ,,Als kleine jongen mocht ik bij mijn oom in Almelo de hele maand december meehelpen vuurwerkpakketten samen te stellen. Ik raakte besmet met het vuurwerkvirus. Maar ik heb me altijd aan de regels gehouden. Mensen die zich een liefhebber van vuurwerk noemen, maar die standaard te vroeg knallen met zwaar vuurwerk dat niet in de winkels ligt, zijn geen echte liefhebbers. Want ze zetten met hun gedrag, een prachtige traditie onder druk.’’

Huub, valt een verbod op vuurwerk wel te handhaven? Hoe dan?

Huub Verberk: ,,We moeten niet denken dat het probleem morgen is opgelost als er nu een verbod komt. Ik vergelijk het met roken: veertig jaar geleden vonden we dat normaal, tegenwoordig hoeft de politie het rookverbod niet te handhaven. Als iemand binnen opsteekt, zegt de rest wel dat hij snel die peuk uit moet doen. Met vuurwerk moet het net zo gaan.”

Hoe ziet uw ideale oudjaarsdag eruit?

Frank Enzerink: ,,Ik slaap de nacht ervoor altijd slecht, van de spanning. Ook al ben ik 39 jaar. Om zeven uur gaat de wekker. Kopje koffie en een broodje eten met mijn gezin. Dan ga ik met mijn zoontje (7) op pad. Voor een eerste ronde langs alle vuurwerkwinkels waar we de afgelopen maanden op internet al van alles hebben uitgezocht. Maar ook hebben geschrapt want er is een budget.

Als we terugkomen ga ik het beslag van de oliebollen maken. Terwijl dat rijzende is, doen we nog een rondje. Daarna worden de oliebollen gebakken. Tegen drie uur steken we licht vuurwerk af, categorie 1 mag het hele jaar worden afgestoken. Als het echt donker wordt, gaat het grote consumentenvuurwerk de lucht in. Zo deden we dat vroeger thuis ook. Ik beleef er prachtige herinneringen aan, die ik graag doorgeef aan mijn kinderen.’’

Huub Verberk: ,,Ik vier oud en nieuw elk jaar met vrienden en familie, dikke pret hebben we dan. Het is niet zo dat ik tegen vuurwerk ben. Van een mooie, professionele show op het dorpsplein kan ik ook enorm genieten.”