VVD eist opheldering over ‘loerende toezichthouders’ op bungalowpark in Epe

Telkens loerende toezicht­hou­ders... Op bungalow­park Eper Sprengen zijn ze het zat

6 maart Als ze in hun nakie uit de badkamer komen, kunnen ze zo maar worden bespied door een ambtenaar van de gemeente Epe of zelfs worden gefilmd. Eigenaren van bungalows op Eper Sprengen hebben het helemaal gehad met ‘onophoudelijke’ inspecties, waarmee de gemeente wil vaststellen of ze er in strijd met de regels permanent wonen. De gemeente Epe respecteert niet wat de hoogste rechter hierover heeft gezegd, klagen ze.