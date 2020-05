VVD: Gemeente had grote groep bij Molukse demonstratie in Vaassen kunnen verwachten

Veluvine-directeur in Nunspeet: ‘Dertig mensen is te minimaal voor een theater’

20:12 Een stap voorwaarts, en daarom ook welkom bij theater Veluvine in Nunspeet. Toch bieden dertig personen in een zaal nog geen soelaas voor voorstellingen. ,,Maar we hebben een beetje geluk dat we nu het seizoen uitlopen", zegt directeur Hannelore Leusink-Bosch, die wel blij is met het lichtpuntje.