VVV 2.0 vindt prima ‘wachtplekje’ op de Markt

video Jan Bultman (68) uit Wezep moet uit logeren: zijn huis is onbewoon­baar na crash

19 mei Voorlopig moet Jan Bultman (68) zijn heil zoeken bij zijn vriendin in Zwolle, want zijn nieuwbouwhuis in Wezep is vooralsnog onbewoonbaar. Zaterdagavond kwam zijn overbuurvrouw zijn huis binnenrijden en nu is de hele zijmuur ontzet. Rood-witte linten rond en door zijn huis geven aan: dit is verboden gebied, ook voor Jan.