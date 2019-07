W.G. van der Hulstschool deels terug naar oude kleuterschool in Epe

Vader uit Harderwijk voelt zich machteloos en dreigt moeder van zijn kind ‘keel door te snijden’

11 juli Machteloos en emotioneel, zo voelde M.J. uit Harderwijk zich omdat hij zijn negenjarige zoon niet te zien krijgt. En omdat zijn bewindvoerder zijn bankrekening bleef blokkeren. En ja, dan is de 38-jarige M.J. niet op zijn best, moest hij toegeven bij de politierechter in Zutphen. Hij bedreigde de moeder van zijn zoon en de bewindvoerder in niet mis te verstane bewoordingen. J. kreeg een werkstraf en contact- en locatieverbod opgelegd.