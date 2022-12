Waaghalzen schaatsen als eersten over het Drontermeer: ‘Ik was helemaal verrukt’

Veluwe kijkt naar verdeling asielzoe­kers en statushou­ders voor spreidings­wet

Gemeenten op de Veluwe gaan op korte termijn met elkaar in overleg over de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders, onder leiding van de gemeente Harderwijk. De opzet is om samen invulling te geven aan de verplichtingen uit de nieuwe spreidingswet voor asielzoekers.

