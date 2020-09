Waar is het rustig, waar is het druk? Bezoekersmonitor Veluwe heeft goed gewerkt

Waar kan ik naartoe om heerlijk tot rust te komen? En waar is het op dit moment hartstikke druk? Volgens Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen heeft de ‘monitor bezoekersdrukte’ die eind juni de lucht in ging, de afgelopen maanden goed gewerkt.

De digitale kaart waarmee mensen in een oogopslag konden zien waar het druk was op de Veluwe, zou dezer dagen offline gaan. De topdrukte op de Veluwe is na de zomervakantie normaal gesproken voorbij.

Maar de kaart blijft toch nog even staan: om bezoekersstromen te reguleren tijdens herdenking van Airborne in Arnhem, Renkum, Ede en Overbetuwe. Alleen dat gedeelte van de monitor wordt nog bijgehouden.

Mijden van plekken

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen deed recent onderzoek naar het gebruik van de monitor, die bezoekers en inwoners attendeerde op drukke en rustige plekken tijdens de zomervakantie. Bijna 90 procent van de gebruikers vermeden rood of oranje gemarkeerde locaties. Ze bleven thuis of gingen naar een plek waar het rustiger was.

Zo'n 94 procent van de bijna 700 ondervraagden zou de app ook willen gebruiken als het coronavirus uit het land is verdwenen. Of dat ook gaat gebeuren is nog onduidelijk.

In totaal werd de monitor bezoekersdrukte 475.238 keer geraadpleegd. Het hoogste bezoekersaantal, 29.152, werd gemeten op 31 juli, een van de warmste zomerdagen van dit jaar.

Lokale experts

De monitor werkte met lokale experts. Die kregen een web-app waarmee ze via een soort stoplichtsysteem een aantal malen per dag aangaven hoe druk het was op hun locatie. Die informatie werd verzameld en gepresenteerd in de monitor bezoekersdrukte.

Als er genoeg plekken met elkaar in beeld werden gebracht, kregen bezoekers een goede indruk van plekken waar ze nog heen konden gaan of waar het te druk was. Door alternatieven te bieden voor drukke plekken, werden bezoekers over de provincie gespreid en de veiligheid van bezoeker en inwoners gewaarborgd in tijden van het coronavirus, zo was de gedachte.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.