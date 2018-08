Waar kun je de komende dagen met een gerust hart zwemmen?

Op meerdere zwemplekken in onze regio loop je het risico om last te krijgen van zwemmersjeuk. Zo zijn langs de kust in Ermelo, Putten, Harderwijk en Zeewolde de afgelopen weken waarschuwingsborden geplaatst. Je kunt op die plekken nog gewoon zwemmen, maar dat doet wel op eigen risico.

Ook in het Bronsbergermeer in Zutphen, het Cat Van Gortenoever in Brummen en de Agnietenplas West in Zwolle is het oppassen geblazen. Net als in de Randmeren, wordt hier gewaarschuwd voor zwemmersjeuk. De enige plek in onze regio waar absoluut niet gezwommen mag worden, is camping De Oude Pol in Nunspeet.