Waar precies leeft de wolf op de Veluwe? Dat wil Gelderland snel weten

Vooral in Nijkerk, Nunspeet en Ommen veel nieuwe huizen gebouwd

11:25 De woningvoorraden in de gemeenten Nijkerk, Nunspeet en Ommen zijn vorig jaar naar verhouding het meest gegroeid door nieuwbouw, als gekeken wordt naar het verspreidingsgebied van deze krant. In de drie gemeenten is het aantal huizen met 1,9 procent gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor, doordat er nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd.