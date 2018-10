Waarom kozen deze mensen voor een baan als zzp’er in de zorg?

Voor Thomas Bronckhorst (32) uit Twello is het elke maand wel weer een verrassing waar hij als zorgbegeleider werkt: Het kan in principe een jeugd- of gehandicaptenzorginstelling overal in het land zijn. ,,Het gaat dan om patiënten met autisme of ADHD helpen bij het wassen en tandenpoetsen bijvoorbeeld”. Bronckhorst heeft anderhalf jaar in loondienst bij een zorginstelling in Enschede gewerkt, maar toen hij en zijn vrouw, die ook in de zorg werkt, een baby kregen was het schema thuis niet meer sluitend te maken. ,,We hadden teveel oppas nodig en nu kan ik mijn eigen diensten inplannen”, zegt hij. Hij heeft alle nodige verzekeringen voor zichzelf afgesloten, ‘hoewel ik me ook wel eens afvraag of ik die 800 euro elke maand niet beter zelf op een rekening kan zetten en dan dat gebruiken in geval van nood’. Het moeilijkste is om het aantal uren in de gaten te houden. ,,De vraag is zo groot. Ik kan wel 300 uur per maand werken, maar dan ben ik volgende maand ziek en verdien dan niks”.