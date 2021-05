‘Waarom niet openbaar?’ Raad Epe sluit deuren bij infosessie over zorgcomplex, burger mag verslag lezen

Smeekbede Bakkerijmu­se­um Hattem aan de koning: ‘Kom hier kijken! Heb oog voor de noden van de kleinere musea!’

11 mei Het is een smeekbede, een roep om aandacht. Zo typeert directeur Fred Voskuil van het Nederlands Bakkerijmuseum in Hattem zijn brief aan koning Willem-Alexander. Een brief waarin hij aandacht vraagt voor de noden van de kleine musea in Nederland. ,,Ik nodig Zijne Majesteit de Koning uit om te komen, zodat hij met eigen ogen kan zien welke belangrijke rol een kleiner museum speelt.”