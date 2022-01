‘Wachtgeldwethouder’ Wiersinga ziet af van comeback in Epe; stuivertje wisselen met Scholten is voorbij

Opgestapte wethouder Robert Scholten half jaar na comeback al weer weg uit Eper politiek

De politieke terugkeer van Robert Scholten in de gemeente Epe is al weer voorbij. Scholten is in mei ‘via de achterdeur’ teruggekomen in de politieke arena, nadat hij in februari als wethouder opstapte toen zijn positie onhoudbaar was geworden. De zetel in de gemeenteraad die vrijkwam toen zijn partijgenoot Michiel Wiersinga hem opvolgde, moet hij na een half jaar weer opgeven wegens verhuizing naar een andere gemeente.

