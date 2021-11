Wagen hapert: Zwolse brandweer schiet te hulp bij schoorsteenbrand ‘t Harde

Vrees voor code zwart in ziekenhui­zen, maar daarbuiten voltrekt zich een stille ramp: 'Ze vallen zelf om en zien collega’s omvallen’

Ziekenhuizen vrezen voor code zwart, maar daarbuiten voltrekt zich een stille ramp. Thuiszorg en verpleeghuizen worden compleet overlopen door deze coronagolf. Zij kunnen haast geen patiënten meer van de ziekenhuizen overnemen. Afschalen en zorg ‘verschralen’ zijn hier aan de orde van de dag. ,,We vragen ons af of we over een week nog zorg kunnen leveren.’’

26 november