Wakkere jongeren aanbidden God op Strand Nulde

Met hernieuwde energie Jezus volgen

Het festival trekt elk jaar zo'n duizend jongeren. Het thema van dit jaar, Awake!, wordt door de organisatie letterlijk uitgelegd als 'wakker zijn' of 'ontwaken'. 'We willen opstaan om met hernieuwde energie samen Jezus te volgen. Wij geloven dat God jonge mensen wil laten zien wie Hij is en hoe Hij ons gemaakt heeft. Zodat we wakker zijn voor wat God door ons heen wil doen in het dagelijks leven. We willen tijdens het festival alle ruimte creëren om samen in dit avontuur te stappen', is de nadere uitleg in een persbericht en op de website.