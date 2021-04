Walibi gelooft niks van klachten over kabaal Lowlands en Defqon: ‘Het gaat ze gewoon om zondagsrust’

video Histori­sche stadsmuur van Elburg stort in, maar schade valt volgens Jan Coenraad mee: ‘Er is nog geen ei gebroken’

6 april Eigenlijk zaten ze er al een tijdje op te wachten, maar toch was het even schrikken toen het werkelijk gebeurde. Een deel van de stadsmuur van Elburg stortte midden in de nacht in. De brokstukken belandden bij de gebroeders Deetman in de tuin. ,,Er is gelukkig nog geen ei gebroken.’’