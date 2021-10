Wandelaars en (hard)lopers krijgen eigen pad langs het randmeer in Harderwijk

Woonlasten in Harderwijk stijgen door hogere afvalkos­ten

22 oktober Huishoudens in Harderwijk gaan in 2022 gemiddeld bijna 30 euro meer betalen dan dit jaar. Dat heeft alles te maken met de hogere kosten van de afvalinzameling. De gemeente zet al extra geld in om de stijging van de woonlasten te beperken.