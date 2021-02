Wandelaars weten de Veluwe massaal te vinden (en de horeca pikt graag een graantje mee)

Drie hoofdpijn­dos­siers is wel genoeg voor gemeente Ermelo

18 februari Valt Ermelo iets te verwijten in de ‘hoofdpijndossiers’ waarvoor de gemeente onder aanvoering van de opgestapte burgemeester André Baars al jaren onder vuur ligt? Om dat vast te stellen laat de gemeenteraad drie van die heikele kwesties onderzoeken. Dat is genoeg om te kunnen beoordelen of de gemeente wel zorgvuldig handelt en communiceert, vindt een raadsmeerderheid.