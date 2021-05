Wandelcoach Evelien verruilt Himalaya voor Harderwijk en ontdekt hoe verrassend mooi haar stad is

Het avontuur lonkt altijd, Evelien Bleeker is van nature nieuwsgierig. Of ze nu door de Himalaya's wandelt, in de Veluwse bossen of zoals nu in hartje Harderwijk, altijd kijkt ze om het hoekje. Op zoek naar een mooi plekje of een bijzonder mens. ,,Er valt buiten zoveel te ontdekken en te ontmoeten. Het verrast me elke keer weer. Kijk, wat een geweldig plekje dit is’’, wijst Evelien Bleeker (39) op de Vischmarkt. ,,Het water stroomt over het poppodium, de bomen kleuren groen. En om het hoekje huist in een prachtig pand aan de Hondegatstraat de Blije Meisjes, een winkel vol vintage-spulletjes met allemaal een verhaal. Iets verderop zit aan de Hoogstraat Het Melkhuisje, ook zo’n mooi plekje waar je echt even een kijkje moet nemen.’’