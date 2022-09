Wandeling Walk into the Light in Harderwijk vraagt aandacht voor suïcide: ‘We lopen letterlijk naar het licht’

Voordat er kurk geknald heeft stopt Mark Wessels met Hof van Veluwe in Hoorn: geen feest maar scheiding

In de feestzaal staan de glazen nog achter de bar en ook de piano is nog in het pand aanwezig. Het zijn vrijwel de enige attributen die nog over zijn van de plannen van ondernemer Mark Wessels. Hij wilde een feestlocatie voor wel 500 gasten realiseren compleet met hotelkamers, een gastenverblijf en een parkeerplaats voor honderd auto’s in de Heerder buurtschap Hoorn.

2 september