Wandelpromenade langs De Wellen Harderwijk

Burgemeester en wethouders hebben van Harderwijk hebben hun keuze gemaakt uit twee toekomstscenario’s die voorlagen voor het gebied De Wellen en ze hebben gekozen voor de variant die Landschapsmeubel heet. De tweede variant, met de naam Eilandhoppen, is afgevallen.

Rondje Harderwijk

De keuze sluit aan bij de wensen van de meerderheid van een klankbordgroep van bewoners en gebruikers van het gebied. Het gaat over de Stille Wei en het terrein van de ijsbaan. Projectleider Niek Heijboer: ,,Wat zou het mooi zijn als het gebied De Wellen straks aansluit bij het Waterfront en de nieuwe boulevard en het opgeknapte Plantagepark met elkaar verbonden worden. Met de prachtige historische stadsmuur in de rug en een wijds uitzicht over het Wolderwijd is het heerlijk om hier een rondje Harderwijk te wandelen.''

Promenade

Anderhalf jaar hebben de leden van de klankbordgroep vergaderd. Het eindresultaat moet nog in detail worden uitgewerkt, maar komt in hoofdlijnen neer op een stenen wandelpromenade met loungebanken langs het Wolderwijd, vanaf Monopole tot aan het Plantagepark. In het midden van de wandelpromenade komt een hondenstrandje, waar honden het Wolderwijd in kunnen rennen.

KNSB

Langs de historische stadsmuur komt een breed fiets- en voetpad te liggen. De ijsbaan krijgt een andere indeling en vorm, met een lengte van 333 meter, waardoor IJsclub Vol Moed wedstrijden kan organiseren voor de KNSB. Er moet nog een verlichtingsplan worden uitgewerkt, met sfeervolle verlichting voor het gebied. Een betonnen skeelerbaan op het terrein van de ijsbaan is uit het plan geschrapt. De Wellen blijft een groen hondenuitlaatgebied waar honden mogen loslopen. Wel zal in de toekomst intensiever schoongemaakt worden, om te voorkomen dat er honderden hondendrollen liggen (zoals nu het geval is), beloofde wethouder Jeroen de Jong maandagavond tijdens de presentatie in restaurant Monopole.

Anderhalf miljoen

De uitwerking gaat tussen 1 en 1,5 miljoen euro kosten, eind 2019 moet het klaar zijn. ,,Als we iets moois willen maken van Harderwijk en tegelijk voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, zijn we verkeerd bezig,'' vindt wethouder De Jong. ,,Dit gebied opknappen mag wat kosten.''

,,Mooi plan,'' is de conclusie van Peter de Vries van de bewonersvereniging Vischmarkt. ,,Met name dat hondenstrand is een verbetering ten opzichte van eerdere versies.''

,,Wij zijn heel tevreden, als dit doorgaat,'' zegt Reijer Roelofsen van IJsclub Vol Moed. ,,Voor de ijsbaan betekent het dat we meer mogelijkheden krijgen.''

Slechts één lid in de klankbordgroep is teleurgesteld. ,,Jammer dat de betonnen skeelerbaan uit het plan is verdwenen,'' reageert Herman Vermeer van schaats- en skeelervereniging De Viking. ,,Voor skeeleraars is in Harderwijk geen enkele voorziening.''

Camping

De gemeenteraad van Harderwijk beslist binnenkort definitief over het plan. Klankbordgroeplid Albert van Panhuyzen waarschuwde: ,,Ik heb gehoord dat de stadscamping ook op dit terrein een plek wil. Laat de gemeenteraad daar niet met een amendement mee komen alsjeblieft.'' Maar wethouder De Jong stelde hem gerust: ,,Ik zal het ontraden.''