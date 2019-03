Wankel Oude Stadhuis Harderwijk stortte bijna in tijdens de restauratie

Onderschei­ding voor Nunspeetse brandweer­man en –vrouw

9 maart Verschillende lieden in Nunspeet hebben zaterdagavond tijdens de jaarlijkse korpsavond afscheid genomen van de plaatselijke brandweer. Voor Gert Witteveen en Margriet Mol was het een bijzonder vaarwel; zij ontvingen in de kazerne aan de Elburgerweg in Nunspeet van burgemeester Breunis van de Weerd een koninklijke onderscheiding.