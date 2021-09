Wapenveld wil meer woningen én onderzoek naar locatie verffabriek: ‘We zien dat de jeugd vertrekt’

VIDEO Topdrukte bij suïcidelo­ket Harderwijk: jongeren zoeken via Instagram naar zalvende woorden

23 september Uit radeloosheid sneed Noortje Sanders (22) zich zes jaar geleden in haar pols en de drempel tot de huisarts bleek té hoog. Anno 2021 probeert ze als ervaringsdeskundige juist aan de andere kant via Instagram namens het Suïcide Preventie Centrum in Harderwijk een luisterend oor te bieden. En daar blijkt enorm veel behoefte aan.