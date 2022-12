Wat blijft er over van nieuw gezondheidscentrum Elspeet? ‘Het is een wankel evenwicht’

met video Noodkreet na half jaar Oekraïense kinderen in Veluwse woonboerde­rij: wie heeft er een nieuwe plek?

In de keuken van de boerderij in Hierden is het lekker warm en gezellig. Er wordt gelachen. Toch dringt de winterkou en het oorlogsgeweld in Oekraïne voelbaar door de muren. Teruggaan zit er voorlopig niet in voor de vluchtelingen die hier al sinds half april onderdak vinden. Maar hier blijven kan ook niet. ,,Laat er alsjeblieft iemand zijn die plek heeft.’’

30 november