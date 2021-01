Wat gebeurt er op de Noordwest-Veluwe als de avondklok slaat? Onze verslaggever wilde het weten

Komen er vrijdag toch rellen in Wezep? Instagram­mer Tarwebrood houdt de gemoederen in het dorp flink bezig

27 januari Wezep is in de ban van Instagrammer Tarwebrood. Het anonieme account zaaide eerder paniek met een oproep om in opstand te komen tegen de avondklok, maar deinst nu terug. Via een story laat Tarwebrood weten dat ‘de rellen helaas niet door kunnen gaan wegens omstandigheden’. Toch blijven de gemeente Oldebroek en de politie alert. ,,We hebben in beeld waar dit vandaan komt.”