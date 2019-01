Wat heeft 2019 in petto voor de Veluwe?

Nu de vuurwerkdampen zijn opgetrokken en de kater langzaam aan het verdwijnen is, kunnen we de blik richten op de maanden die voor ons liggen. Maar wat heeft 2019 eigenlijk allemaal in petto voor de Veluwe?

Koopzondag Epe

Na Harderwijk is Epe de tweede gemeente op de Noordwest-Veluwe die de koopzondag heeft omarmd. Vanaf deze maand mogen supermarkten in Epe en Vaassen alle zondagen tussen 12.00 en 18.00 uur hun deuren openen. Voor de overige winkels in beide dorpen gelden striktere regels. Zij mogen maximaal twaalf zondagen per jaar zijn geopend en alleen als zij dat gezamenlijk doen. Wanneer deze koopzondagen precies worden gehouden, is nog onduidelijk. De lokale ondernemersverenigingen moeten de datums nog bepalen.

Stationsgebied Nunspeet

Twee tunnels onder het spoor moeten voor eens en altijd een einde maken aan de verkeerschaos rondom het treinstation in Nunspeet. De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt. In de eerste helft van 2019 wordt een concreet voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat maakt inzichtelijk hoeveel het project precies gaat kosten en hoe de tracés van de tunnels lopen. Wanneer de schop de grond ingaat, is nog onduidelijk. Maar waarschijnlijk op zijn vroegst pas in 2020.

Installatie burgemeester Heerde

De 48-jarige Jacqueline Koops-Scheele (ChristenUnie) gaat op 1 februari aan de slag als burgemeester van de gemeente Heerde. Eerder is ze wethouder geweest in de gemeenten Amstelveen en Stichtse Vecht. Koops is weduwe en moeder van twee jonge kinderen. ,,Ik wil vooral als aanspreekpunt gelden’’, zei ze vorige maand tegen de Stentor. ,,Veel praten met mensen. In de politiek, bij verenigingen, op straat. Over wat we moeten doen, hoe we ervoor staan, hoe het met mensen gaat, wat we samen willen.’’

Zoektocht burgemeester Oldebroek

Ook de gemeente Oldebroek krijgt in 2019 naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe burgemeester. Sinds het vertrek van Adriaan Hoogendoorn, die afgelopen zomer Oldebroek heeft verruild voor de gemeente Midden-Groningen, wordt de positie tijdelijk opgevuld door Janneke Snijder-Hazelhoff. Het voormalige VVD-Kamerlid is echter een tussenpaus. Deze of volgende maand start de gemeenteraad van Oldebroek de zoektocht naar een nieuwe eerste burger. Ergens in de tweede helft van 2019 hoopt de Veluwse gemeente de nieuwe burgemeester te kunnen verwelkomen.

Markt Hattem